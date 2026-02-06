Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 стартовала на стадионе "Сан-Сиро" в итальянском Милане. Она продлилась около 3 часов.

Олимпиада, как и положено, началась с большого шоу. Арена вмещает почти 80 тысяч зрителей.

Во время церемонии почтят память дизайнера Джорджо Армани, который умер в сентябре в возрасте 91 года.

Как известно, Армани много лет разрабатывал олимпийскую форму для сборной Италии, а его имя тесно связано с Миланом.

Знаменосцами сборной Украины стали скелетонист Владислав Гераскевич(в Кортина-д'Ампеццо) и участница шорт-трека Елизавета Сидерко(в Милане).

Нашу страну на Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

В рамках церемонии также начался традиционный парад спортсменов с 92-мя национальными делегациями, в котором, по решению Международного олимпийского комитета (МОК), представители России и Беларуси участия не примут.

Однако в соревнованиях все же будут участвовать 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.

В рамках соревнований разыграют 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин). Сама Олимпиада должна продлиться до 22 февраля.

Ранее мы писали о том, что МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам под флагом и гимном РФ.

СМИ вещали, что президент Франции Эммануэль Макрон может пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане, чтобы не сидеть рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.