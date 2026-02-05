Президент Франции Эммануэль Макрон может пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане, чтобы не сидеть рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Об это сообщает Radio-1 со ссылкой на французские источники.

По информации радиостанции, у французского президента также не сложились отношения и с главой итальянского правительства Джорджей Мэлони.

Как известно, хозяином мероприятия станет президент Италии Серджо Маттарелла, который вечером организует ужин для иностранных делегаций.

Напомним, зимняя Олимпиада открывается завтра в Италии. США на ней представляют вице-президент Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которые уже прибыли на Апеннины. В регионе введены усиленные меры безопасности: воздушный трафик в аэропортах резко вырос – на 450% в Мальпенсе и на 190% в Линате.

Ранее мы писали, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал украинскую сборную не делать антироссийские акции на грядущей Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

Перед этим же МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам под флагом и гимном РФ.