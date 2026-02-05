Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили, что Европейскому Союзу следует назначить специального представителя для восстановления переговорного процесса с Россией.

Об этом они сказали в интервью Euronews.

В качестве потенциальных представителей ЕС на переговорах с Москвой Силиня назвала президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Великобритании Кира Стармера. Карис не назвал конкретных имён, но указал, что выбранный посланник должен представлять крупную европейскую страну и иметь "авторитет у обеих сторон".

Карис также отметил, что Европа, по его мнению, запоздала с дипломатической инициативой, из-за чего ведущую роль в возможных переговорах заняли США. Поэтому в Европе обеспокоены отсутствием собственного участия в диалоге.

Силиня тоже отметила необходимость дипломатических контактов, но подчеркнула, что санкционное давление на Москву должно сохраняться.

Издание Euronews резюмировало, что такие комментарии "отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как она была отстранена от прямых переговоров в рамках мирных переговоров, возглавляемых США".

Ранее газета Politico сообщала, что некоторые европейские правительства призывают руководство ЕС назначить специального представителя по переговорам вокруг Украины, чтобы обеспечить участие Евросоюза в дипломатическом процессе.

Также вчера стало известно, что Москву уже посещал советник Макрона.

При этом против прямых контактов с российским руководством выступают Берлин и Лондон.