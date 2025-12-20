Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.

Заявление главы венгерского правительства прозвучало на антивоенном митинге в Будапеште.

В ходе выступления Орбан сравнил походы императора Франции на царскую Россию и вождя немецких нацистов на СССР с политикой современного Евросоюза относительно РФ.

"Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать – скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это "удастся" – конечно…" – сказал Орбан.

Ранее Орбан выразил уверенность, что Кремль не собирается нападать на страны Евросоюза или НАТО.

Напомним, в рамках обсуждения войны РФ с Украиной впервые о Гитлере и Наполеоне вспомнил Трамп.

Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщил Deep State, отметив риск потери этого населённого пункта. Путин провёл "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Россия начала систематически бить по путям снабжения на юго-западе Одесской области. Флеш заявил, что по одному из мостов более 12 часов запускали "Шахеды", а под вечер ударили ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой. Также опубликовано видео ударов по судну РФ воздушными беспилотниками. ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита из активов РФ.

