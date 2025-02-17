Если Россия будет продолжать войну в Украине, то это станет большой проблемой для США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает Fox News.

"Я думаю, он (Путин - Ред.) хочет прекратить сражаться. У них большая, мощная (военная) машина, вы понимаете это. Они победили Гитлера и победили Наполеона. Они сражаются уже давно. Они уже делали это раньше. Но, я думаю, он хотел бы прекратить сражаться.

Это был мой вопрос к нему, потому что если он продолжит, это будет большой проблемой для нас. И это создаст мне большую проблему", - сказал Трамп.

При этом он не согласен с тем, что Россия представляет угрозу НАТО: "Нет, я не согласен, даже самую малость".

Напомним, в последние дни президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что РФ планирует напасть на страны НАТО.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что администрация Трампа заявила европейским чиновникам, что намерена обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе.

Война в Украине идет 1090-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.