"Они победили Гитлера и Наполеона". Возможное решение России продолжить войну станет проблемой для США - Трамп
Если Россия будет продолжать войну в Украине, то это станет большой проблемой для США.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает Fox News.
"Я думаю, он (Путин - Ред.) хочет прекратить сражаться. У них большая, мощная (военная) машина, вы понимаете это. Они победили Гитлера и победили Наполеона. Они сражаются уже давно. Они уже делали это раньше. Но, я думаю, он хотел бы прекратить сражаться.
Это был мой вопрос к нему, потому что если он продолжит, это будет большой проблемой для нас. И это создаст мне большую проблему", - сказал Трамп.
При этом он не согласен с тем, что Россия представляет угрозу НАТО: "Нет, я не согласен, даже самую малость".
Напомним, в последние дни президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что РФ планирует напасть на страны НАТО.
Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что администрация Трампа заявила европейским чиновникам, что намерена обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе.
Война в Украине идет 1090-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.