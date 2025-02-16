Администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что намерена обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Напомним, эта же дата была вписана в "план Трампа", обсуждавшийся в Украине с января. Планы добиться прекращения огня к Пасхе 20 апреля публиковались в западных медиа.

При этом Bloomberg называет "амбициозными и возможно нереалистичными" темпы трёхсторонних переговоров, запланированных в Арабских Эмиратах.

Тем временем европейские чиновники работают над "новым крупным пакетом" военной помощи Киеву – в связи с тем, что Трамп настаивает на скорейшем завершении российско-украинского конфликта.

При этом планы по повышению расходов на поддержку Украины будут объявлены только после выборов в Германии 23 февраля – "чтобы избежать разжигания споров перед голосованием".

Напомним, министр экономики Украины прибыла в Эр-Рияд для подготовки визита Зеленского.

Ранее в Bloomberg писали, что Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии в конце февраля.