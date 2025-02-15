Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает европейских лидеров на чрезвычайный саммит в Париже, где будут обсуждаться действия президента США Дональда Трампа касательно Украины. Встреча состоится в ближайший понедельник.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции.

"Я очень рад, что президент Макрон позвал наших лидеров в Париж", – сказал Сикорский, добавив, что ожидает "очень серьёзного" обсуждения проблемы, возникающие из-за действий США.

"У президента Трампа есть метод работы, который россияне называют "разведка боем" – вы нажимаете и смотрите, что происходит, а затем меняете свою позицию. И нам нужно реагировать", – пояснил польский дипломат.

При этом пока неясно, будут ли присутствовать на парижской встрече все лидеры ЕС или группа отдельных стран. Британский премьер Кир Стармер тоже приглашён Макроном.

Также завтра состоится внеочередное заседание глав МИД Евросоюза на Мюнхенской конференции.

Напомним, спецпредставитель Трампа заявил, что за столом переговоров будет Украина, но не Европа.

Ранее Зеленский и Туск решили, что переговоры с РФ невозможны без общей позиции Украины, Европы и США.