Участникам Мюнхенской конференции по безопасности из европйских стран показалось, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса прозвучала как объявление войны.

Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из "Европейкой солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствует на мероприятии.

По его словам, европейцы "пересматривались и вообще ничего не понимали". Сам он воспринял речь Вэнса как "одно из эпохальных выступлений на Мюнхенской конференции".

"По сути, европейским лидерам (и нам в том же числе) показали место, на котором видит нас новая администрация Трампа. По сути, это такой большой рынок сбыта товаров и место поддержки американской экономики. Такой задний двор американской империи. Можно даже сказать, что Вэнс объявил, что понятия "Запад" больше нет. Есть США и есть ее вассал – Европейский Союз", - написал Гончаренко.

Он отметил, что в своей речи Вэнс ничего не сказал о войне и Украине - и "это плохой для нас звонок".

"Глобально Украина рассматривается США как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный. Поэтому ЕС должен заплатить и решить эту проблему. Мы в очень сложной ситуации, и никто кроме нас нам не поможет. Это нужно понимать", - резюмировал депутат.

Мы приводил ключевые фрагменты речи Вэнса.

Накануне выступления он жестко раскритиковал Европу и в интервью The Wall Street Journal.