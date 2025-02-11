Белый дом планирует подтолкнуть Европу к закупкам большего количества американского оружия для Украины. Это рассматривается как "потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддержать Киев, не тратя деньги налогоплательщиков США".

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По мнению американцев, это "может улучшить переговорную позицию Киева". Если европейцы согласятся на этот план, это подарит "некоторое успокоение украинским лидерам, которые обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь".

Этот вопрос будет обсуждать представитель Трампа Кит Келлог во время встреч в Европе на текущей неделе, пишет агентство. Келлог отказался подтвердить план, но сказал: "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что оно укрепляет нашу экономику". Также он сказал, что "есть много вариантов" договоренностей по этому вопросу.

При этом неясно, планируют ли США продавать оружие через коммерческие контракты или непосредственно из американских запасов.

"На выполнение некоторых коммерческих контрактов могут уйти годы", - пишет Reuters.

Американские чиновники "также надеются оформить с Украиной сделку по добыче полезных ископаемых, которая позволила бы Америке получить доступ к богатым запасам страны в обмен на постоянную помощь".

Напомним, что оружие Штаты на протяжении всей войны поставляли Украине бесплатно. Келлог заявил недавно, что объем американской военной помощи Украине составил 174 млрд долларов. США обеспечивали львиную долю военных поставок от партнеров Киеву с начала войны. И, если теперь все эти вооружения будут присылаться за деньги, то не факт, что Европа "потянет" такие объемы полностью за свой счет. Особенно с учетом нарастающих экономических и бюджетных проблем в ЕС.

Возможно, что Европа будет готова подписаться на меньшие объемы закупок для Украины, которые, вероятно, будут достаточны для мирного, послевоенного времени, но не для войны нынешнего уровня интенсивности.

И в таком виде план может быть частью сделки по гарантиям безопасности Украине после прекращения огня. Не исключено, что именно так у Трампа и видят реализацию своей формулы, что Украину должна финансировать Европа в послевоенное время.

О том, что поставки оружия являются для Киева главным вопросом сейчас в переговорах с американцами, мы писали в отдельном материале.

Тем временем Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельных металлов на $500 млрд за уже оказанную военную помощь.