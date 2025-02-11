Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

При этом Трамп говорит, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией и каким будет исход войны.

"Они (украинцы - Ред.) могут заключить сделку (о прекращении войны с Россией - Ред.). Они могут не договориться и не заключить сделку. Однажды они могут стать россиянами, а могут не стать россиянами. Но все те деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это", - сказал Трамп.

Напомним, на выходных Трамп заявил, что намерен заключить сделку по полезным ископаемым с Украиной на 500 миллионов долларов.

То есть за несколько дней цифра выросла в 1000 раз.

Ранее Зеленский сказал, что он не собирается отдавать властям США или другим западным партнерам полезные ископаемые Украины. Речь может идти только об их совместном освоении в "тесном партнерстве".