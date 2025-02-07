Владимир Зеленский сказал, что он не собирается отдавать властям США или другим западным партнерам полезные ископаемые Украины. Речь может идти только об их совместном освоении в "тесном партнерстве".

Об этом он заявил в интервью Reuters.

"Это очень богатая земля. Это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве... Давайте развивать это вместе, зарабатывать деньги и, самое главное, это касается безопасности западного мира", – сказал украинский президент.

По его словам, инвестиционные модели могут быть разными.

"Партнеры договариваются о том, как они будут инвестировать. Иногда это 50 на 50, если партнеров двое. Может быть, трое или четверо... США первые – мы первыми поделились этим планом с ними", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский признавался, что обсуждал с Дональдом Трампом обмен редкоземельных металлов Украины на гарантии безопасности США ещё до выборов американского президента.

Между тем западная пресса пишет, что если все страны, помогающие Украине, захотят монетизировать свои усилия и траты за счет ее ресурсов, от страны "не останется ничего, кроме костей".