На неподконтрольных Киеву территориях находится половина всех украинских природных ресурсов. Россия с лихвой отобьет свои расходы на вторжение.

Об этом заявил экс-главком Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, стоимость ресурсов на оккупированных территориях составляет больше 25 триллионов гривен.

"Я говорю, например, об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются. На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы, полезных ископаемых. Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов. По-моему, общая цифра там 15 триллионов! Были там разные оценки. Там больше 20, 25 триллионов. Из них половина – это вот эти оккупированные на сегодняшний день области", - заявил генерал, возглавлявший армию во времена Петра Порошенко.

Также он отметил, что Россия полностью окупит свои затраты на эту операцию, причем по большему в разы счету. С его слов, РФ выгодна заморозка конфликта намного больше, чем Украине.

Напомним, недавно РФ захватила Шевченко к западу от Курахово, где расположено крупнейшее в Украине месторождение лития.

Ранее мы писали о том, что россияне под Покровском захватили здание стратегически важной шахты номер 3. На ней добывают коксующийся уголь, необходимый для выплавки металла.