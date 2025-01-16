Российские войска захватили Нескучное под Великой Новоселкой в Донецкой области, продвинулись к юго-западу от Курахово и Покровска (в районе Котлино).

Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

Ранее о захвате Нескучного заявляло минобороны РФ.

Напомним, украинские военные сообщают, что армия РФ начала штурм шахты "Торецкая" и продвинулась в северо-западной части Торецка.

Война в Украине идет 1058-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часове Яре - захватили район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города. В Украину из российского плена вернулись 25 военных, в том числе защищавшие "Азовсталь" и Мариуполь. Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 9 мая.

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