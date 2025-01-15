Россияне захватили 11 населенных пунктов на Донбассе за последние 10 дней. Об этом свидетельствуют сводки онлайн-карты Deep State.

Захвачены: Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Также временно было захвачено Шевченко, где находится крупнейшее украинское литиевое месторождение, однако на днях ВСУ сумели восстановить позиции в поселке, сообщает DS.

За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часовом Яру - захватили район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города.

Также РФ продвинулась южнее Курахово и севернее Новоелизаветовки.

Война в Украине идет 1057-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о захвате Нескучного, что южнее Великой Новоселки в Донецкой области. Также армия РФ продолжает продвижение под Покровском и Курахово. Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли к окраинам Андреевки, которая стратегически важна для контроля трассы на Запорожье.

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