В среду, 15 января, в Украине идет 1057-й день войны с Россией.

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Последние новости

23.56 Минобороны РФ заявило, что сегодняшний "удар по объектам газовой инфраструктуры Украины" стал ответом за атаку ВСУ на компрессорную станцию на Кубани, через который газ шел на "Турецкий поток", а также за удары ракетами ATACMS и Storm Shadow.

В заявлении МО РФ утверждается, что одна из пораженных целей – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Украина также сообщала об ударе по наземным объектам газохранилища.

Минобороны РФ заявило, что сегодняшний "удар по объектам газовой инфраструктуры Украины" стал ответом за атаку ВСУ на компрессорную станцию на Кубани, через который газ шел на "Турецкий поток", а также за удары ракетами ATACMS и Storm Shadow.

В заявлении МО РФ утверждается, что одна из пораженных целей – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Украина также сообщала об ударе по наземным объектам газохранилища.

23.32 Видео с украинско-белорусской границы. Трасса через границу завалена огромными валунами.

Через лес тянется колючая проволока.

22.56 Видео вчерашнего Покровска: на улицах города никого нет. Видны большие разрушения.

22.46 Россияне в последние несколько дней имели успех в районе села Котлино к западу от Покровска, сообщает Deep State.

"Враг добрался до дороги и железной дороги юго-западнее села, а также пытается пробиться в сам населенный пункт", – пишет паблик.

DS считает, что "соответствующие продвижения в очередной раз показывают намерение противника обойти Покровск, с целью его окружения".

Но, по мнению паблика, главное для РФ здесь – "овладеть логистикой, и этого они пытаются добиться, как минимум, взяв ее под огневой контроль".

"Для этого противник привлекает fpv-дроны, а на сегодняшний день еще и с оптоволокном, активно набирающим популярность из-за отсутствия влияния РЭБов на них. Моментами в районе фиксируется одно из наиболее эффективных подразделений летунов врага "Судоплат". Цель – дорога из Павлограда на Покровск, которая уже находится в зоне риска для передвижения", – говорится в сообщении.

Также DS сообщает об активности армии РФ в направлении Удачного, который может стать опорным пунктом для россиян в данном районе, чтобы закрепить свое движение к границе Донецкой области.

"Совершаются штурмовые действия в направлении Зверево из населенного пункта Песчаное, а также закрепление и насыщение ресурсами села Шевченко, которое враг по факту оккупировал и образует из него определенный опорный пункт", – добавляет паблик.

22.37 Губернатор Воронежской области Гусев заявил об ударе дронов по нефтебазе в Лисках.

Российские паблики публикуют видео пожара на нефтебазе.

22.31 В Харькове человек в военной форме заблокировал дорогу и угрожал водителю.

Водитель рассказывает, что военный не представился и не показал документы. Он предполагает, что военный из ТЦК.

21.51 В Житомирской области работник морга срезал кольцо с тела погибшего военного, сообщила областная полиция.

По ее информации, в тот же день злоумышленник сдал ее в ломбард в городе Малине за 3900 грн. После этого его задержали.

21.41 Украина должна продать США свою газотранспортную систему, чтобы остаться с газом, считает экс-глава Администрации президента Виктор Балога.

"Нужно не ждать, а уже сейчас делать американцам предложение: тогда ни одна российская цель не полетит на ГТС", – написал он.

Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в ЕС. По мнению украинских властей, сегодняшний удар РФ был направлен на ГТС.

21.33 Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии Санкт-Мориц.

Он опубликовал видео, на котором группа людей в аэропорту, садится в авто и едет в нем.

Украинские власти назвали информацию об отдыхе Зеленской фейком.

"Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил. В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных садящихся в кортеж лиц. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать Первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет", – пишет ЦПД.

Мосийчук уже прокомментировал заявление центра.

"Завтра расскажу об отеле и нумере, где самые величественные остановились", – пообещал он.

21.26 В Украине хотят отказаться от привязки курса гривны к доллару и привязать ее к евро, заявила замглавы НБУ Рожкова.

"Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводят большинство операций. Это неотвратимое будущее", - отметила она.

При этом Рожкова не стала уточнять, в какие сроки состоится переход.

Сейчас курс гривны привязан к доллару, а курс гривны к евро вычисляется через курс доллара к евро.

21.16 Нардеп Безуглая заявляет, что Генштаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехоту.

"РЭБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы затем определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту", – написала она.

"В то же время, ни одно сокращение штабов не проводится, и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается", – добавила Безуглая.

Ранее Зеленский заявил, что дал команду не переводить специалистов Воздушных сил в пехоту.

20.50 Видео конфликта ТЦК с сельскими жителями.

Столкнувшись с возмущением населения, сотрудники ТЦК покинули населенный пункт.

Где и когда снято видео, неизвестно.

20.41 Вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления санкций против РФ в конечном счете будут частью переговоров по Украине.

Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе.

20.38 Украинцы взорвали один из стволов шахты в Покровске, чтобы россияне не зашли в тыл ВСУ.

Об этом пишет The New York Times

Издание сообщает, что в начале декабря из-за опасности эксплуатации ствола №3 горняки начали спускаться в шахту через другой ствол к западу от него. Преодолевая 10-км путь подземными тоннелями к забоям, они возвращались обратно вместе с добываемым углем на конвейерных лентах.

"Ситуация накалилась в середине декабря, когда российские войска подошли на расстояние 2 км до ствола №3. Опасаясь, что его могут захватить для обхода украинских позиций, шахтеры вместе с саперами заложили взрывчатку, которую взорвали 20 декабря", – говорится в статье.

20.28 Армия РФ начала штурм шахты "Торецкая" и продвинулась в северо-западной части Торецка, сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

"Остался террикон шахты "Фомиха" и немного частного сектора возле него. Могут выйти в тыл Константиновке и обеспечить фланг для дальнейшего движения на Краматорск", – добавил он.

Отметим, что, по сообщению украинских и российских военных пабликов, шахта "Торецкая" остаётся последним крупным центром обороны в городе.

Также, по словам "Мучного", в Часовом Яре сейчас проходят бои за центральную высотку.

"Там остался небольшой квартал. Остальные части города удерживать будет очень тяжело и нам придется постепенно отходить. Так же мы, по сути, делаем откат в окрестности Константиновки", – написал он.

20.22 Глава Минфина Марченко призвал отменить банковскую тайну в Украине, так как она "защищает воров и преступников".

По его мнению, налоговики должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые являются банковской тайной.

"Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов - это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - сказал Марченко в эфире подкаста "УТ-2".

Министр выразил надежду, что банковская тайна для налоговиков всё же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время чиновник признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к госинституциям.

20.00 Украина и Россия проводят ограниченные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападения, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Украинские официальные лица при этом подтверждают лишь проведение переговоров с РФ по вопросу обмена пленными и возвращения на родину украинских детей.

19.51 Россия на переговорах с Трампом потребует, чтобы Украины резко сократить военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией.

Таким будет одно из основных условий Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с вопросом".

"Также Путин хочет, чтобы страны НАТО, очевидно продолжающие поставлять оружие Украине, запретили применять его против России или для захвата территорий", – пишет издание.

По информации источников, условия России также включают сохранение за собой как минимум фактического контроля над почти 20% территории Украины, уже захваченные Россией, хотя, по словам некоторых источников, Москва открыта для обмена некоторыми территориями.

Ранее западные СМИ сообщали, что РФ может вернуть Украине часть захваченных ею территорий в Харьковской области, оставив за собой уже захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

РФ официально эту информацию не подтверждала. Официальной позицией Москвы по условиям окончания войны остаются "июньские пункты" Путина, в числе которых передача под российский контроль всей территории четырех указанных выше областей.

19.42 Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, который победил в отмененном первом туре выборов, заявил, что Запад хочет Третьей мировой войны в Украине, пишет Politico.

В интервью ведущему шоу на Х Алексу Джонсу, Джорджеску сказал, что ЕС хочет "взять под контроль" НАТО до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

"Когда они контролируют через [генерального секретаря Марка] Рютте – они пытаются навязать свои правила и как можно больше подтолкнуть к третьей мировой войне в регионе, в частности, в Румынии", – сказал он.

По словам Джорджеску, "настоящей дверью" для начала "третьей мировой войны в Украине" является Румыния.

"Без Румынии они не смогут контролировать эту войну", – сказал Джорджеску.

В интервью Джорджеску отверг обвинения в том, что он связан с Москвой, которая якобы поддерживала его кампанию с помощью масштабной операции в TikTok.

"Конечно, я не имею никакого отношения к России. Я никого не знаю, только несколько человек, например, ученых, но я не имею никакого отношения к политикам в России", – сказал Джорджеску.

По мнению Джорджеску, "глобалистская элита", к которой он также относит "финансово-банковскую систему" и "начинания Всемирного экономического форума", а также "олигархов" и "настоящих фашистов", заинтересована в расширении военного конфликта в Украине.

Напомним, 4 мая в Румынии пройдут повторные президентские выборы, а на 18 мая намечен второй тур. Хотя Джорджеску заявил, что намерен участвовать в повторных выборах, Politico отмечает, что Конституционный суд может дисквалифицировать его из-за обвинений в незадекларированном финансировании.

19.28 Анализируем итоги дня в материале Ракетная атака по газу и энергетике, "ж*па" на фронте, Зеленский требует НАТО и миротворцев. Итоги

19.26 Минкульт не может убрать из эфира экстрасенсов, поэтому они остаются в телемарафоне.

Об этом Минкульт сообщил по запросу СМИ.

"Министерство не может влиять на профессиональную деятельность журналистов и редакционную политику медиа, в частности, относительно сюжетов об альтернативной медицине, эзотерических практиках, нумерологии, экстрасенсах и тому подобное", — говорится в ответе.

Также в Минкульте объяснили, что украинское законодательство, в частности, Конституция, запрещает цензуру и "немотивированное законодательством" вмешательство в деятельность медиа.

19.04 Рубио: "Проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы"

Ещё подробности из выступления будущего госсекретаря США Марко Рубио в Конгрессе.

Он сказал, что "официальной позицией США должно стать окончание этой войны".

Рубио заявил, что у России нет шансов захватить всю Украину, но и "нереалистично верить", что Украина сможет вернуть захваченные территории.

"Проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы", - сказал Рубио.

Рубио также процитировал Трампа, который говорил, что хочет остановить гибель людей в Украине.

"И кто бы не хотел? Разрушения в Украине экстраординарные, понадобятся поколения, чтобы все восстановить. Миллионы украинцев больше не живут на родите и могут никогда не вернуться. Даже когда я с вами разговаривают, энергетическая инфраструктура Украины разрушается, и восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий", - сказал Рубио.

18.43 "Эта война должна закончиться". Кандидат в госсекретари США при Трампе Марко Рубио отвечает на вопросы на слушаниях в Конгрессе.

"Эта война должна закончиться. Всем следует быть реалистами: на уступки придется пойти как России, так и Украине, и США", – заявил Рубио.

18.36 Во Львове проведут эксгумацию советских захоронений на Холме славы".

Как сообщает Львовский горсовет, останки и надгробные плиты переместят на кладбище.

По словам управляющего делами исполкома Евгения Бойко, речь идет о более чем 200 захоронениях, 4 братских могилах и захоронениях Героев Советского Союза, в частности разведчика Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

Перезахоронить советских военных планируют на Голосковском кладбище на северной окраине Львова.

В то же время в горсовете отметили, что Холм славы имеет статус памятника истории, и чтобы перенести человеческие останки и надгробные плиты с этой территории на другое кладбище, город должен был получить согласование от Министерства культуры. Такое разрешение теперь есть.

Ранее на Холме славы демонтировали три советских памятника.

18.21 Сообщают о взрывах в Херсоне.

16.52 Видео СБУ с сегодняшнего обмена пленными с РФ 25 на 25.

16.29 Начальник штаба одного из военных подразделений в Николаевской области получил подозрение в безосновательном начислении боевых выплат военным на 4,3 млн гривен, сообщает ГБР.

Деньги получали бойцы, которые не участвовали в боевых действиях.

16:01 Украинское командование уже не контролирует ситуацию под Покровском и Великой Новоселкой, заявляет главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Еще четыре километра и враг перережет ключевую магистраль Днепр-Покровск. Мы бездарно теряем Покровск, бездарно и безответственно. Ставка Верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность повлиять на ход событий. Продвижение врага официально объясняют исключительно его большим преимуществом в силах, но наши воины в Покровске совершенно противоположного мнения и считают, что разбить российское наступление и спланировать оборону вполне реально. Просто до сих пор нет попытки остановить врага на каком-то рубеже. Наши войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться", - пишет Бутусов.

По его данным, командиры подразделений говорят об "отсутствии ответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне".

Бутусов заявляет, что руководители группировок "Донецк" Тарнавский и "Хортица" Гнатов "потеряли управление", призывает назначить заменить Тарнавского на главу Сухопутных войск Драпатого.

15:21 Более 600 тыс. российских солдат находятся в Украине. Численность украинской армии - 880 тыс. солдат, но они рассредоточены по всей территории страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве.

"Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях и потому на некоторых направлениях у них есть количественное преимущество", - заявил президент.

15:06 Нардеп Марьяна Безуглая публикует видео из российских пабликов с захваченными украинскими фортификациями под Покровском.

"Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди гибнут или бегут, а россияне захватывают все", - пишет Безуглая.

Она утверждает, что недавно ездила на фронт и сама видела, как "километры таких позиций стоят совершенно пустые, разваливающиеся", а подразделениям на передовой "запрещают планировать уход и даже использовать подобные термины".

14:57 Украина и США уже готовят встречу с Трампом после инаугурации, сообщил президент Владимир Зеленский.

"После инаугурации – наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной", – заявил президент на пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве.

14:52 Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула 25 военных, в том числе защищавших "Азовсталь" и Мариуполь.

"Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.

14:28 Видео прилета ракеты сегодня утром во Львовской области.

Паблики пишут, что ракета ударила по горе.

14:23 Президент Владимир Зеленский подписал закон, заменяющий "срочку" базовой военной службой и вводящий онлайн-учет 17-летних за границей.

14:15 Минобороны РФ сообщает об обмене пленными с Украиной в формате 25 на 25.

14:06 Принудительная мобилизация в Днепре.

12:54 Военных в штабах в три раза больше, чем на фронте, заявил нардеп Сергей Евтушок (Батькивщина).

Он критикует Сырского и Зеленского из-за вчерашнего скандала с переводом авиатехников в пехоту.

И призывает проверить бывших силовиков, которые в 45 лет вышли на пенсию, кого из них можно мобилизовать.

12:45 Верховная Рада приняла в целом законопроект о механизме размещения ВСУ за границей во время военного положения.

Авторы документа пишут, что "возник вопрос об усовершенствовании механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального овладения ее использованием для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

Решение об отправке ВСУ за границу принимает президент и подает в Раду законопроект, указывая численность, состав, оружие и технику таких подразделений.

Исключение - направление подразделений ВСУ на территорию государства-агрессора для отражения такой агрессии.

12:27 Аварийные отключения света отменены по всей Украине, сообщает Укрэнерго.

11:57 В Краматорске шестеро раненых после обстрела, сообщает ОВА.

Повреждены многоэтажки.

11:16 Воздушные силы сообшают, что этим утром сбили 30 ракет из 43 и 47 "Шахедов" из 74.

Еще 27 дронов "не достигли своих целей (локационно потеряны)".

"Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей. Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - сообщают ВС.

В то же время Минобороны РФ заявляет, что били "по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры", и "все объекты поражены".

11:14 Россияне захватили 11 населенных пунктов на Донбассе за последние 10 дней, свидетельствуют сводки Deep State.

Захвачены: Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Также временно было захвачено Шевченко, где находится крупнейшее украинское литиевое месторождение, однако ВСУ на днях сумели восстановить позиции в поселке, сообщает DS.

За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часовом Яру - захватили район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города.

Также РФ продвинулась южнее Курахово и севернее Новоелизаветовки.

11:13 Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - до 9 мая.

10.18 РФ сегодня утром выпустила по Украине более 40 ракет, по меньшей мере 30 уничтожены, сообщает Зеленский.

Целью была газовая инфраструктура и энергетические объекты, работа энергосистемы сохранена.

Также за ночь были сбиты более 70 ударных дронов.

10.13 РФ сегодня утром пыталась поразить газохранилище во Львовской области, сообщает нардеп Нагорняк.

Было повреждено только наземное оборудование, газохранилище работает.

По его мнению, РФ пытается уничтожить этот объект, но это тяжело сделать, потому что он находится глубоко под землей.

Напомним, что ОВА сообщала о повреждении объекта критической инфраструктуры в Стрыйском районе. Там и находится самое большое украинское газохранилище.

9.56 Карта ракетной атаки.

Целью атаки был запад Украины.

9.26 Во Львовской области в результате ракетной атаки повреждены два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах, сообщает ОВА.

"Без пострадавших, но с разрушениями. Отключения электроэнергии пока не вводятся", - говорится в сообщении.

9.09 ДТЭК отменила экстренные отключения света в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Полтавской областях.

8.38 Мэр Львова Садовой заявил, что россияне сегодня атаковали энергетические объекты Львовской области.

При этом он добавил, что отключение света в регионе пока не вводились.

8.15 Тревогу начали отменять по всей Украине.



8.00 Аварийные отключения света идут в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

7.48 Превентивные отключения света в Украине подтвердил министр энергетики Галущенко.

7.46 В Ивано-Франковске прогремели как минимум пять мощных взрывов, пишут местные паблики.

7.44 Ракеты следуют на Стрый, сообщают власти Львовской области.

7.43 Взрывы в Ивано-Франковской области.

7.42 По данным мониторинговых пабликов, все восемь стратегических бомбардировщиков, осуществлявших пуски по Украине, приземлились.

7.41 Ракеты заходят на Ивано-Франковск, сообщают ВСУ.

7.40 Ракеты летят также в направлении Ивано-Франковской области.

7.39 Угроза ракетного удара по Львову.

7.38 В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света.

7.37 В Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

7.36 Ракеты во Львовской области, сообщили власти региона.

7.23 Ракеты пролетают над Хмельницкой областью и держат курс на запад, сообщают Воздушные силы.

7.12 Основная масса ракет летит сейчас через Житомирскую и Винницкую область курсом на запад, сообщают Воздушные силы и мониторинговые паблики.

6.40 Воздушные силы сообщают о ракетах в Сумской и Николаевской областях, а также на Кривой Рог и на Черниговскую область.

6.26 Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики сообщают о массированном ракетном ударе по Украине.

Ракеты запускают 7 бортов ТУ-22М3 и 6 бортов ТУ-95мс, а также МИГ-31.

Также пишут о запуске баллистики из Белгородской области.

Ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

В Харькове сообщают о взрывах.