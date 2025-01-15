В Сети опубликовано видео с украинско-белорусской границы.

Точное место и время съемки не указывается, но за спиральным барьером безопасности можно увидеть вышку, которая похожа на пограничную. Автор называет её белорусской.

Асфальтовая трасса через границу завалена огромными валунами. Через лес тянется колючая проволока (спирали Бруно - Ред.). Также на проезжей части установлены ежи из железнодорожных рельсов. У обочины дороги, рядом со стеллой "Счастливого пути" расслаблено отдыхает одинокий пёс, которого автор называет единственным охранником кордона, потому что он осматривает и следит за всем.

В конце августа прошлого года в Сети публиковали фотографии переброски военной техники, которую Беларсь отправляет к границе с Украиной.

Министерство иностранных дел Украины заявило о крупной концентрации белорусских войск у границы Украины и призвало их отвести во избежание "трагических ошибок".

"Вооруженные силы Беларуси под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины. Мы призываем белорусских чиновников не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от нашей границы", - заявили в МИД Украины.