Вооруженные силы стран Североатлантического договора (НАТО) не готовы противостоять России без США, а европейские страны находятся "на грани" возможностей помогать Украине, заявили The Independent лидеры трех сразу стран Альянса: Латвии, Эстонии и Финляндии, которые в публикации названы прифронтовыми.

"Мы не готовы. Это совершенно ясно. Мы не можем продолжать просто надеяться на ситуацию, когда же США будут активно участвовать в европейских делах", - сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Нам необходимо наращивать наши оборонные возможности", - добавил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. - "Из-за угрозы со стороны России и ее неспособности быть демократией и действовать в мире, основанном на правилах".

Эти три страны - единственные члены НАТО, которые граничат с Россией. Эта граница протянулась почти на 1200 миль (около двух тысяч километров - Ред.) от северной оконечности Финляндии до юго-восточной оконечности Латвии, которая также граничит с Беларусью, которую Москва использовала в качестве плацдарма для вторжения в Украину.

Финляндия, Эстония и Латвия также входят в число стран НАТО, тратящих на оборону больше всего средств по отношению к своему валовому внутреннему продукту (ВВП).

НАТО требует от своих государств-членов тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, но до этого года только треть стран выполняли это требование. Цифра потом выросла до двух третей членов НАТО, но эксперты по-прежнему предупреждают, что расходы слишком малы. По прогнозам, Россия будет тратить 6,3 процента своего ВВП на оборону к первому кварталу 2025 года.

Эстония выделяет 3,4% своего ВВП на оборону, что второй по величине показатель в Альянсе после Польши. Латвия тратит 3,15%, что делает ее четвертой по величине страной по расходам после США, а Финляндия расходует чуть более 2,4%.

Издание пишет, что "неспособность Европы защитить себя, особенно без США, лишь подчеркивает ее трудности в дальнейшей военной поддержке Украины". Ринкевичс отмечает, что проблема не только в неготовности некоторых стран поставлять оружие Украине, но и в том, что "оборонная промышленность не способна производить на необходимом уровне".

"Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже находимся на грани того, что у нас есть", - сказал президент Латвии.

Ринкевичс также сообщил, что ведутся обсуждения по вопросу повышения минимального уровня обязательных расходов стран-членов НАТО до 2,5%.

В тоже время армия Финляндии - одна из крупнейших в Европе, включающая 280 000 солдат, которых "можно мобилизовать и вооружить до зубов за неделю", говорит президент Александр Стубб. Почти пятая часть из 5,5 миллионов жителей страны проходят военную подготовку благодаря программе национальной службы страны.

Когда в феврале 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Финляндия также завершила реализацию своего крупнейшего военного обязательства, закупив 64 истребителя F-35A на общую сумму около 7,5 млрд фунтов стерлингов.

Сумма, которую Хельсинки тратит на оборону каждый год по отношению к ВВП, выросла почти на 0,9 процента с 2022 года.

В начале 2024 года будущий 47-й президент США заявил, что будет Россия может "делать все, что ей вздумается" с членами НАТО, которые не платят свою справедливую долю в западный военный Альянс.

Это вызвало критику за подрыв статьи 5 Устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одного считается нападением на всех, но сам Стубб благодарен Трампу за "давление", потому что будущий президент США призвал Альянс уделить внимание обороне, в то время как Финлянди старается сосредоточиться "больше на возможностях, а не на расходах".

"Каждый должен исправить свои недостатки в обороне", - говорит он, добавляя, что Европа должна забыть о менталитете Холодной войны, направленный на снижение военного потенциала. По вопросу будущего участия США в Альянсе он говорит: "Я не думаю, что у нас может быть НАТО без Соединенных Штатов".

Никто из европейских лидеров не заявил, что верит в выход США при Трампе из НАТО, несмотря на его давний скептицизм в отношении Альянса, но у них есть опасения, что Штаты при новом президенте попытаются переключиться на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, включая защиту Тайваня.

"Их главный враг или конкурент - это Китай", - говорит г-н Стабб.

Эксперты также отмечают, что если США слишком быстро переместят свои ресурсы и сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе, не дав Европе времени стать более независимой, то они могут быть снова втянуты в проблемы европейской безопасности, что потом всё равно потребует затрат и гораздо больших.

Ранее сообщалось, что перед инаугурацией нового президента Штаты передали в НАТО все поставки военной помощи Украине.

Позже бывший посол США в Украине Джон Хёрбст заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивого мира Украины с Россией, чтобы получить за это Нобелевскую премию.