Соединённые Штаты передали силам Североатлантического договора (НАТО) координацию западной военной помощи Украине, сообщил источник Reuters.

Этот шаг был запланирован, но несколько месяцев откладывался. Такое решение сделает "более активной роль НАТО в войне" без отправки войск на Украину, но чиновники признают, что передача полномочий мера вынужденная, так как США по-прежнему предоставляют самую крупную военную поддержку Киеву.

Причина изменений простая - избранный президент США Дональд Трамп хочет быстро закончить войну в Украине. Существует реальная угроза сокращения военной помощи Штатов, которые были и остаются доминирующей державой альянса, поставляя большую часть вооружений Киеву.

Новый механизм координации - попытка защитить военную поддержку Украине от скептически настроенного Дональда Трампа, который 20 января начнёт исполнять свои обязанности президента США.

Страны НАТО приняли решение передать альянсу координацию поставок военной помощи Украине на саммите в Вашингтоне ещё в июле. Новая структура получила название миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Штат составляет около 700 человек. Штаб-квартира расположена на американской базе в немецком Висбадене.