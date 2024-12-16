В окружении избранного президента США Дональда Трампа снова намекнули, что он ограничит помощь Украине.

Об этом в интервью CBS News сказал кандидат на пост советника президента по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Он заявил, что пустой чек (чек на предъявителя без обозначения суммы оплаты, то есть неограниченная поддержка) — "это не стратегия".

"Эта своего рода бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся. Каким выглядит успех в соответствии с нашими интересами? Как мы заканчиваем войну? Кто находится за столом переговоров? Как мы приводим все стороны к этому столу и какова структура соглашения? Вот над чем мы размышляем вместе с его замечательной командой, которую он сейчас собирает", - рассказал Уолтц.

Он добавил, что Трамп хочет "положить конец этому конфликту", "сделать это настоящим концом, а не просто паузой".

На днях западный эксперт спрогнозирова: если Европа не сможет компенсировать Украине остановку американской помощи при Трампе, Киев рискует проиграть войну к 2026 году.

Мы взвешивали шансы на мир и возможные варианты развития событий, исходя из текущей диспозиции.