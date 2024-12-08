Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Киев может не получить прежние объёмы военной помощи после его инагурации.

Об этом пишет телеканал NBC News, которому республиканец дал интервью.

Также Трамп в который раз пообещал приложить усилия, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

"Трамп сказал, что активно пытается положить конец войне" и добавил, что "Украина, возможно, уже не получит столько военной помощи от США, когда он вернётся в офис".

Также республиканец заявил, что не станет удерживать США в НАТО, если остальные члены Альянса не увеличат денежные взносы на безопасность.

"Если они оплачивают свои счета, безусловно", он сохранит роль Америки в Альянсе", – цитирует Трампа издание.

Также появилось видео интервью Трампа NBC News, где он допустил снижение помощи США Украине.



На вопрос, нужно ли Украине готовиться с уменьшению поставок, Трамп ответил: "Возможно". Он также подтвердил, что пытается закончить войну в Украине еще до своей инаугурации.

Кроме того, республиканец отрицает, что разговаривал с Путиным после победы на выборах.

"Я не хочу ничего об этом говорить. Я не разговаривал с ним. Я не хочу ничего говорить, что может препятствовать переговорам", - заявил он.

Кроме того, в своем интервью NBC News Трамп коснулся и других тем, а именно:

добыча нефти будет в приоритете при его руководстве США. "Я сосредоточусь на "бурить, детка, бурить";

политик не признает, что проиграл выборы 2020 года. По его словам, нынешние выборы демократы не решились сфальсифицировать, потому что отрыв Трама от Харрис был слишком большим. При этом он заявил, что не будет назначать специального прокурора для расследования в отношении Байдена, но помилует всех, кто был под следствием за захват Капитолия;

Трамп подтвердил, что проведет массовую депортацию тех, кто живет в стране нелегально. В том числе тех, кто состоит в смешанных семьях, где есть легальные и нелегальные мигранты. "Я не хочу разрушать семьи, поэтому единственный способ не разрушить семью - это сохранить их вместе и отправить их всех обратно", - заявил он.

Напомним, новоизбранный президент США заявил, что Киев хотел бы заключить соглашение с Москвой, чтобы остановить войну.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает заявление Трампа с призывом к прекращению огня.