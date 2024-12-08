Россия прокомментировала заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа с призывом к немедленному прекращению огня.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль "внимательно изучил заявление Трампа по урегулированию в Украине".

При этом он обвинил украинские власти в нежелании идти на переговоры.

"Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить запрет переговоров с РФ и поручить вернуться к диалогу на основе "Стамбула", - заявил Песков.

Он также отрицает данные Трампа о соотношении потерь РФ и Украины (Трамп заявлял, что Россия потеряла 600 тысяч человек, а Украина 400 тысяч).

Песков утверждает, что "украинские потери кратно превышают цифры с российской стороны".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что потери убитыми у РФ почти в 5 раз больше, чем у Украины.

Что означают заявления Трампа мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1019-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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