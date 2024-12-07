Президент Украины Владимир Зеленский после получасовой встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже рассказал, что речь шла о мире.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее", - сообщил президент.

Он заявил, что "Трамп, как всегда, настроен решительно", и что договорились работать дальше.

Как известно, сегодня в Париже проходила трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона. Накануне переговоров с Макроном Трамп заявил, что "мир сейчас немного сходит с ума", и для обсуждения этого он прибыл в Париж.

Тем временем Зеленский, Макрон и Трамп закончили встречу и направились по отдельности в собор Парижской Богоматери.

Их встреча длилась чуть более получаса.

Напомним, многие мировые лидеры сегодня съехались в столицу Франции, где открывается отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери.

Как мы писали, Зеленский в последний раз встречался с Трампом в США в сентябре.

Ранее агентство Reuters сделало выводы о том, что любые потенциальные планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине сводятся к формуле "Территориальные уступки без членства в НАТО".