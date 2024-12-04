Любые потенциальные планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине сводятся к формуле "Территориальные уступки без членства в НАТО".

К такому выводу пришло агентство Reuters, анализируя данные, которые есть на сегодня по этому вопросу.

При этом сам Трамп еще не приступал к разработке окончательного плана по мирному урегулированию, сообщает агентство со ссылкой на советников избранного президента США.

Главная рабочая группа по этому вопросу еще не собиралась. А члены команды республиканца обсуждают идеи по Украине между собой либо в частном порядке с Трампом.

"В конечном итоге, как заявили советники, мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного участия Трампа, Путина и Зеленского", - пишет агентство.

Один из бывших сотрудников администрации Трампа, который сейчас входит в команду республиканца, сообщил Reuters, что существуют три основные инициативы: предложение будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и советника Трампа Ричарда Гренелла.

Все они исключают членство Украины в НАТО (чего требует Владимир Зеленский) и отбрасывают идею возврата украинских территорий военным путем, останавливая боевые действия по линии фронта.

План Келлога подразумевает заморозку войны по линии фронта и "принуждение" сторон к переговорам путем регулирования поставок военной помощи Киеву и снятия санкций с России.

План Вэнса включает демилитаризованную зону по текущей линии фронта, которая будет "тщательно укреплена", чтобы предотвратить дальнейшие вторжения России. Его предложение также исключает членство Украины в НАТО, напоминает Reuters.

Ричард Гренелл в свою очередь предлагал создание "автономных зон" на востоке Украины и выступал против членства Украины в НАТО, говоря, что оно "не отвечает интересам Америки".

Но, судя по тому, что пишет Reuters, ни один из планов Трампом пока не одобрен и даже не начат процесс подробного обсуждения. И, следуя информации агентства, избранный президент хочет сперва получить обратную связь от участников процесса - Зеленского и Путина - после чего выйти со своими предложениями, которые по итогу могут отличаться от описанных выше проектов.

Тем временем еще одна страна НАТО высказалась против приглашения Украины - Люксембург.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Ксавье Беттель, передает немецкий журнал Der Spiegel.

"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", - сказал Беттель на вчерашней встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Он считает, что это создаст угрозу немедленного возникновения новых конфликтов.

Ранее СМИ писали, что против приглашения Украины в НАТО выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Однако глава МИД Германии после этого предложила Украине членство в НАТО в обмен на территории. В то же время Анналена Берборк представляет партию "зеленых", чья позиция отличается в этом вопросе от правящей СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца.