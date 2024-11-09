Новоизбранный президент США Дональд Трамп попытается положить конец войне в Украине и заключить сделку с Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Aktuality.sk.

По его словам, нынешняя ситуация в Украине все больше складывается в пользу России.

"С самого начала мы делали недостаточно… Сейчас дела складываются чуть лучше в пользу России, чем Украины. И в этой ситуации сложно мотивировать обе стороны к переговорам", - сказал чешский президент.

По его словам, многие страны сейчас ждут новой администрации США, надеясь, что Трамп "осуществит перемены", которые он обещал, когда сказал, что закончит войну в течение 24 часов.

Павел не считает, что это возможно, но в то же время верит, что Трамп попытается прекратить эту войну и заключить сделку с Путиным.

Однако, по словам чешского президента, такое соглашение "вряд ли будет в интересах Украины или Европы", поскольку оно, вероятно, будет включать в себя передачу части оккупированных территорий России. А также условие для Украины, что она не сможет стать членом НАТО в течение как минимум 20 лет.

Ранее о таком сценарии сообщал Wall Street Journal.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.