Новоизбранный президент Дональд Трамп выведет США из войны в Украине, хотя это и будет сложно. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, который поддерживал контакты с республиканцем еще до избрания того президентом.

"Американцы собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну. В течение двух лет они убеждали мир в том, что война и санкции - это хорошо, а сторонники мира глупы. Внезапно менять направление будет непросто. Это сложная, некомфортная и трудноразрешимая ситуация", - заявил венгерский премьер в эфире радиостанции Kossuth.

Также он считает, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят свою поддержку.

Напомним, Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа. Они уже прошли с момента его избрания.

Ранее Орбан сказал журналистам после встречи европейских лидеров в Будапеште, что помощь Украине в виде кредита со стороны США и Европы в размере 50 миллиардов евро, которая уже была согласована, теперь является "открытым вопросом" после победы Трампа на выборах.