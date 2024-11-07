Сегодня, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны приехал в Венгрию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Европейцы опасаются, что к этой встрече лидеров стран ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан неожиданно подключит по видеосвязи Дональда Трампа. Об этом сообщает Euronews.

Это "может стать неожиданным сюрпризом в последний момент и вызвать негативную реакцию в зале".

Европейцы будут обсуждать политику Евросоюза после возвращения Трампа, который обещал ввести пошлины на все иностранные товары, поступающие в США, что может нанести серьёзный ущерб экономике Европы, ориентированной на экспорт.

Также его жёсткая политика в отношении Китая может вынудить Пекин перенаправить торговые потоки на европейский рынок, что приведет к наплыву дешёвых товаров, ещё больше усложняя рыночную конкуренцию.

Главные же вопросы - что делать с НАТО и Украиной. Трамп обещал позволить РФ делать "все, что вздумается" с членами НАТО, которые не выполняют целевые показатели расходов. А также заключить быструю сделку по Украине.

Такую перспективу мы анализировали в отдельном материале.