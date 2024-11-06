Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан благодаря победе на выборах в США Дональда Трампа резко прибавил в политическом весе. За одну ночь из "непослушного ребёнка Европы" он превратился в "ценного посредника, ближайшего в Европе конфидента" Трампа.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале эксперт берлинского центра Карнеги Александр Баунов.

"Орбан был единственным лидером Европы, который регулярно встречался и созванивался с Трампом, причём делал это не снисходительно, а с большим пиететом", — пишет он.

Эксперт напомнил, что между 2020 годом, когда Трамп ушел из Белого дома, и нынешним его возвращением Орбан ездил к республиканцу дважды, и одна встреча была в Будапеште. Причем эти встречи были неофициальными и частными, но освещаемыми, а возможно, были и другие, о которых широкой публике неизвестно.

Баунов также сообщил, что уже 7-8 ноября лидеры ЕС обсудят свои действия в новых реалиях на саммите в Будапеште.

Напомним, ещё в 2023 премьер Венгрии выразил поддержку Трампу в связи с судебными преследованиями последнего и попал под критику посольства США в Будапеште. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман прозрачно намекнул, что Будапешт вмешивается во внутренние дела Штатов.

Между тем незадолго до выборов кандидат в президенты от демократов Камала Харрис назвала Орбана, а также Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына убийцами, диктаторами и авторитаристами.