Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, главу Кремля Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына диктаторами и авторитаристами.

Заявление прозвучало во время "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" на телеканале CBS.

Кольбер перечислял фамилии политиков, вспоминая заявления Дональда Трампа о том, что он может решить мировые проблемы одним звонком, когда Харрис перебила его.

"Диктаторы и авторитаристы. Люди, которых можно описать как убийцы", - заявила Харрис.

Она также раскритиковала Трампа за то, что он "открыто восхищается диктаторами", и отметила, что он "хочет стать диктатором в первый же день, если его снова изберут президентом".

"Эти парни [Орбан, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын — Ред.] с ним играют, потому что льстят ему или делают одолжение", — считает Харрис.

Напомним, президент США в 2021 году на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно.

В Москве на это отреагировали заявлением, что Джо Байден своими высказываниями в адрес Путина показал, что Белый дом не намерен налаживать отношения с Кремлем.