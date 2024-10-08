Вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года просила президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника. Разговор проходил на фоне сообщений американской разведки о планах вторжения РФ в Украину.

Об этом в своей книге "Война", выход которой запланирован на 15 октября, рассказывает заместитель редактора газеты The Washington Post Боб Вудворд.

В книге говорится, как Харрис осенью 2021 года пыталась подтолкнуть президента Франции Эмманюэля Макрона к действиям в рамках подготовки к большой войне России против Украины. Также у нее был разговор с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.

"Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась", - пишет Вудворд.

Напомним, ранее газета The Telegraph писала, что в случае победы на выборах в США Камала Харрис может стать убийцей Украины из-за плохих отношений с Владимиром Зеленским.

В то же время Байден говорил, что после победы на выборах Камала Харрис никогда не склонится перед Путиным.