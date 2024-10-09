Американский бизнесмен Илон Маск убеждён, что кандидат от демократов Камала Харрис посадит его в случае своей победы на президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Если он (Дональд Трамп - Ред.) проиграет, мне конец... Как вы думаете, сколько времени мне придётся провести в тюрьме?" - сказал Маск.

Напомним, Илон Маск появился на митинге в поддержку Трампа.

Маск в своем выступлении коснулся темы покушения на Трампа.

"Я хочу сказать, какая честь быть здесь. И знаете, настоящее испытание человека – это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролет, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили. Так кого вы хотите видеть представителем Америки?" - сказал Маск.

Он добавил, что эти выборы станут "самыми важными в жизни американцев".

Ранее Маск оценил новую попытку покушения на Трампа, заметив, что никто не пытается убить Байдена или Харрис.

Кроме того, Маск заявил, что Харрис на дебатах "превзошла ожидания большинства людей", но поддержал Трампа.

"Вопрос сводится к следующему: вы хотите, чтобы нынешние тенденции сохранились еще на 4 года, или вы хотите перемен?" -писал бизнесмен в Х.