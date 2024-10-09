Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп созванивался с главой Кремля Владимиром Путиным в начале 2024 года.

Так утверждает известный американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге "Война", информацию из которой публикует газета The Washington Post.

"Четыре года спустя личные отношения между двумя мужчинами, по-видимому, сохранились. В начале 2024 года бывший президент приказал помощнику покинуть свой офис в Мар-а-Лаго, его частном клубе и резиденции во Флориде, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским лидером", - пересказывает WP данные Вудворда.

Сотрудник предвыборного штаба Трампа "поставил под сомнение" такой звонок. Однако неназванный помощник Трампа сказал, что он мог разговаривать с Путиным не менее семи раз с тех пор, как покинул Белый дом в 2021 году.

WP пишет, что в своей книге Вудворд резко критикует Трампа, называя его "самым безрассудным и импульсивным президентом в истории Америки".

Ранее газета The New York Times писала, что во время первой встречи в 2017 году Путин настраивал Трампа против Украины.

Также сообщалось, что после встречи с Зеленским Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратит третью мировую.