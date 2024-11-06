К маю нефть подешевеет до 50 долларов за баррель и на планете воцарится мир.

Такой прогноз дал в своем телеграм-канале российский олигарх Олег Дерипаска, комментируя победу на выборах президента в США Дональда Трампа.

"Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…" - написал бизнесмен.

Отметим, что ещё с начала вторжения в Украину одним из способов давления на Россию со стороны США называли понижение цены на нефть. Однако больших успехов в этом плане достигнуто не было и нефть держится по-прежнему на относительно высоком уровне.

Это происходит в том числе и потому, что Россия и ОПЕК (в формате ОПЕК+) координируют работу по регулированию уровня нефтедобычи, чтобы не дать цене сильно опуститься. А влияние США на крупнейшего члена ОПЕК Саудовскую Аравию при Джо Байдене серьезно упало.

Как считается, у Трампа значительно лучше отношения с саудитами. Но сможет и захочет ли будущий президент США использовать этот инструмент для давления на Россию, пока непонятно.

Ранее Дерипаска уже не раз давал геополитические прогнозы. Так, он писал, когда закончится война в Украине - по его словам, не раньше мая 2025 года. Также он делал предположения, какие изменения ждут российскую экономику в связи с войной.