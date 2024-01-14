Возможное окончание войны в Украине следует ожидать не раньше мая 2025 года.

Такой прогноз дал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

Таким образом он прокомментировал начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, говоря о главной теме встречи - переговорах о мире на Ближнем Востоке и в Украине. Дерипаска также рассказал, что на мероприятии, намеченном на 15-19 января, будут присутствовать видные политические деятели США: госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом российская делегация не приедет в Давос.

В связи с этим миллиардер заключил, что вряд ли на ВЭФ состоится серьезный диалог об Украине.

"Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется", - считает Дерипаска.

В августе 2023 года Дерипаска тоже давал прогноз по поводу войны в Украине. Тогда он заявил, что мирные переговоры по поводу окончания войны могут начаться уже в конце сентября. Свой прогноз он основывал на ухудшении финансовой ситуации в США.

А в декабре "Страна" анализировала, закончится ли война до марта 2024 года.