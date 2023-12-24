Статья в The New York Times о том, что Владимир Путин готов закончить войну по нынешней линии фронта, стала резким контрастом как на фоне воинственных тезисов последнего времени из Кремля, так и основной линии заявлений западных деятелей и СМИ.

Последние ежедневно говорят, что Путин ни на какое перемирие идти не готов, а чувствуя свою силу, будет "дожимать до конца" - до "окончательной победы" над Украиной, а затем нападет на страны НАТО.



Безусловно, эта заявления и публикации могут не отражать реальных знаний относительно намерений Путина, а являться частью кампании по побуждению правительств западных стран ускориться с выделением помощи Украине.



Но, тем не менее, возникает вопрос, насколько действительно вероятен описанный в New York Times сценарий о готовности Кремля к перемирию, причем еще до выборов президента РФ в марте следующего года.



Начнем с того, что первичным здесь является другой вопрос: готовы ли Украина и западные союзники в принципе согласиться на перемирие по линии фронта с фиксацией российских завоеваний? Потому что пока официально позиция остается неизменной: никакого мира, никаких переговоров до вывода российских войск на линию 1991 года. И до того, как она поменяется, естественно, перемирие невозможно, вне зависимости от того, что в реальности хочет (или не хочет) Путин.



С одной стороны, голоса о том, что немедленное заключение перемирия - это правильно, раздаются все чаще. На Западе об этом заявляют многие политики, и не только Виктор Орбан и Роберт Фицо. О таком сценарии как о наиболее вероятном пишут западные СМИ и эксперты (их аргументы мы подробно разбирали в отдельном материале). Согласно опросам, увеличивается и число сторонников подобного варианта в Украине на фоне неоправдавшихся надежд общества на быструю победу, страха перед длительной войной с непонятными перспективами и тотальной мобилизацией.



С другой стороны, пока нет никаких сигналов о том, что позиция Киева поменялась. Владимир Зеленский недавно сказал, что переговоры сейчас не актуальны. Со стороны ведущих стран Запада - США, Германии и Франции - идут несколько более разноречивые сигналы. Никто прямо к переговорам не призывает. Наоборот, все говорят о необходимости готовиться к длительной и тяжелой войне (об этой стратегии мы подробно писали), но уже звучат нотки о том, что окончание войны по нынешней линии фронта будет для Украины победой, а не поражением, и вспоминается опыт финской войны 1939-1940 годов, когда Финляндия хотя и потеряла часть территории, но сохранила свою государственность.

Индикатором реальной позиции Запада станет то, как разрешится ситуация с выделением помощи США и ЕС в течение января-февраля. Если проволочки с ней продолжатся либо она будет резко сокращена, это может быть свидетельством того, что западные союзники ставят Украину перед необходимостью начинать переговоры о перемирии с РФ.



И если позиция Украины и Запада поменяется и они будут согласны на перемирие по линии фронта, то тогда действительно встанет вопрос, готов ли к этому Путин.

Мы уже детально анализировали, пойдет ли Путин на перемирие, если к нему будут готовы Украина и Запад.



Если коротко, риски из-за длительной войны на истощение существуют и для РФ, причем серьезные. А перемирие по нынешней линии фронта позволит России зафиксировать свои текущие завоевания, что фактически станет военной победой Москвы. И именно так ситуацию Кремль россиянам и подаст. Причем большинство с этим абсолютно согласится (а если это произойдет еще и до выборов, то эффект будет сильнее). Как показывают все опросы, сторонников войны "до взятия Киева и выхода на границы Польши" среди россиян подавляющее меньшинство. Большинство за мир при условии сохранения контроля над уже захваченными территориями.



Но в целом ответ на поставленный выше вопрос зависит от двух моментов.



Первое – оценка Путиным военной ситуации. Если он будет считать, что сможет разбить Украину на поле боя в ближайшее время, то, очевидно, на перемирие не пойдет. Если же он считает, что война будет идти еще долго и тяжело, то вероятность, что он будет готов зафиксироваться по линии фронта, гораздо выше.



Второе – мотивация Путина. Что им движет в отношении Украины? Является ли он идеологическим фанатиком, для которого цель – российский флаг над "матерью городов русских" и "возвращение земель исторической России"? Является ли для него Украина "пунктиком", на котором он полностью психологически зациклен? Либо он в первую очередь геополитический игрок, изначальный расчет которого в отношении быстрой победы в Украине не оправдался и потому теперь он стремится "зафиксировать прибыль"? Тем более нет гарантии, что в случае длительной войны он сможет достичь большего, чем уже имеет, а если и достигнет (например, даже полностью завоюет Украину), то цена этой победы будет запредельно высока: Путину достанется полностью разрушенная войной страна, с, мягко говоря, нелояльным населением, что станет огромным грузом для РФ, который будет десятилетиями тормозить развитие страны.



Впрочем, все это пока теоретические рассуждения. Никто, повторимся, Путину перемирие не предлагает, а потому он и готовится к длительной войне, рассчитывая, что большие потери и проблемы в отношениях с западными союзниками в конце концов переломят ситуацию в пользу РФ и Украина пойдет на переговоры, но уже на куда худших условиях, чем могли бы быть сейчас.