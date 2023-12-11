В последнее время в СМИ все чаще стали появляться публикации о том, что в ключевых западных странах на фоне тупика на фронте в Украине усиливаются позиции так называемой "партии мира" - тех, кто выступает за скорейшее прекращение войны.



Мы уже приводили аргументы условных "партий мира" в Украине и в России.



Теперь расскажем о том, какова логика тех лиц на Западе, которые считают правильным закончить войну в Украине по нынешней линии фронта.



1. Военно-стратегическая необходимость



Представители западной "партии мира" считают, что мир/перемирие по нынешней линии фронта будет не поражением, а военно-стратегической победой для Украины и Запада с точки зрения укрепления собственной безопасности. В случае заключения перемирия Украина оставит за собой 80% территории, сохранит выход к морю, а главное – сохранит ВСУ, которые сейчас являются самой мощной военной силой на европейском континенте к западу от границ РФ.

Перемирие позволит полностью перевооружить ВСУ, создать современные ВВС, наладить производство оружия в Украине, построить мощнейшие линии обороны вдоль всего фронта. Кроме того, и у Запада появится время планово, а не аврально (с чем возникли проблемы) нарастить производство оружия, увеличить численность и боеспособность своих армий. И наоборот – продолжение войны порождает угрозу полного разгрома ВСУ и капитуляции Украины, что создаст огромные геополитические риски для Запада. Продолжение боевых действий до "границ 1991 года" имело бы смысл, если б была высокой вероятность полного разгрома РФ. Но сейчас она вряд ли более 50%.

Поэтому, с точки зрения логики "партии мира", продолжение войны – это риски поражения Украины и угроза для Запада, а заключение перемирия – это победа Украины и Запада, так как Путин не достигнет своих первоначальных целей, а НАТО получит очень ценный актив в виде мощных ВСУ, причем вне зависимости от того, вступит ли Украина в Альянс или нет.

При этом Украина при таком сценарии с большой долей вероятности становится членом ЕС и будет иметь хорошие перспективы для успешного развития.



2. Риски мировой войны



Один из наиболее распространенных аргументов на Западе с призывом закончить войну как можно скорее – угроза прямого столкновения России и НАТО, что может привести к ядерной войне и уничтожению человеческой цивилизации. Чем дольше идет война, тем выше риски этого.



Что касается тезиса о том, что любые компромиссы с Путиным по Украине приведут к крушению миропорядка, основанному на правилах, и к серии новых войн в разных частях планеты, то "партия мира" его оспаривает, утверждая, что прежний миропорядок уже и так рухнул и теперь стоит вопрос будет ли он заменен другой системой правил, международных отношений и мирного сосуществования по согласию всех сторон, либо мир вступит в эпоху кровавых войн.



3. Американцы уже добились своей главной цели



Главной геополитической угрозой для США является союз Европы с Россией и Китаем на антиамериканской основе. Российское вторжение в Украину эту угрозу свело к минимуму и резко укрепило союз Америки и ЕС. Для США это имеет и экономические дивиденды – американские компании вытеснили российские с огромного европейского газового рынка.

В то же время продолжение войны создает риски, что ситуация может переиграться не в пользу американцев на фоне экономических проблем и политической турбулентности в странах ЕС и США, где приближаются очень проблемные выборы президента.

Поэтому, для Вашингтона есть смысл выбрать синицу, а не журавля - "зафиксировать прибыль" прямо сейчас, закончить войну в Украине и сосредоточиться на решении других проблем. Тем более, что скорейшее завершение войны может быть представлено Байденом во время предвыборной кампании как один из его успехов.



4. Стремление сделать Россию союзником



В западных странах есть силы (например, в Республиканской партии), которые считают, что Западу выгодно иметь Россию в качестве союзника, а не врага. Они считают, что РФ можно и нужно оторвать от Китая, либо, как минимум, предотвратить их дальнейшее сближение.

Но для этого необходимо закончить войну в Украине на компромиссной основе, что откроет дорогу к восстановлению отношений РФ и Запада.

5. Финансовые проблемы



В прошлом войны и связанные с ними расходы на производство вооружений нередко становились локомотивом для роста западных экономик.

Однако сейчас ситуация сильно отличается, например, от времен "рейганомики" 80-х годов. Деиндустриализация западных экономик, ухудшение их конкурентных позиций во многих отраслях и при этом стремление поддерживать уровень жизни населения и социальные стандарты, а также запускать грандиозные дорогостоящие программы вроде "зеленого перехода", привели к колоссальному росту денежной массы доллара и евро, за счет печати которых власти западных стран пытались разрешить возникшие диспропорции. Особенно во время пандемии.

И сейчас это создает огромные проблемы в виде роста инфляции и внешнего долга. А резкое увеличение производства вооружений через систему госзакупок, это, по сути, еще одна огромная эмиссия, что все описанные выше проблемы только обострит (мы об этом подробно писали здесь).

Поэтому нужно либо отказываться от расходов на другие нужды (например, на поддержание соцстандартов и "зеленый переход") ради производства оружия. Либо заканчивать войну в Украине, и решать проблемы, как писалось выше, в плановом, а не в авральном порядке.



6. Отсутствие имперской идеологии на Западе



В России часто изображают руководителей США и европейских стран как матерых империалистов, стремящихся сохранить свое "мировое господство". Интересно, что и в Украине нередко звучат аргументы в духе "Западу нужно показать Путину, кто главный на районе, иначе американцев все в мире будут считать слабаками, перестанут бояться и слушаться". Но реальность несколько иная. Последними носителями имперской великодержавной идеологии на Западе были американские неоконсерваторы в эпоху президентства Джорджа Буша-младшего. Но в конце нулевых они были изгнаны с волчьим билетом из Белого дома. И с тех пор никого другого им на замену не появилось.

Отдельные исключения вроде Бориса Джонсона выглядят на общем фоне белыми воронами. Даже правые и консервативные партии в Европе и республиканцы в США все большей степени фокусируются на внутренних проблемах (мигранты, борьба за традиционные ценности), причем многие из них видят Путина своим союзником.

Правящей же элитой в крупнейших странах Запада сейчас являются леволиберальные круги, которым милитаризм и империализм идеологически чужды. Поэтому для них нынешние войны это не возможность, а проблема, которая отвлекает от решения действительно важных, с их точки зрения, вопросов – экология, гендерная тема, внедрение базового дохода и прочее. Если Запад будет переходить на военные рельсы, то, очевидно, ему нужны будут лидеры другого типа. И совсем другая идеология, которая явно не будет дружественна BLM и критической расовой теории. Леволиберальным кругам такая перспектива вряд ли нравится, особенно с учетом риска ядерной войны.

Поэтому они скорее готовы рассматривать глобальные компромиссы с незападным миром.

Самый известный левый политик США сенатор Берни Сандерс в начале 2022 года еще до вторжения России, призывал Запад, ради избежания войны, согласиться с требованиями РФ по невступлению Украины в НАТО и созданию новой системы безопасности в Европе.

Руководители западных стран подобные идеи пока не разделяют. Они отнюдь не "белые и пушистые" идеалисты и, естественно, не хотят терять свое влияние в мире. Но так как они находятся в рамках леволиберальной повестки, полностью игнорировать ее не могут. И этот момент оказывает определенное (хотя и, конечно, не абсолютное) влияние на принимаемые решения. В том числе - переводить ли экономику на военные рельсы за счет сокращения расходов на социальные и экологические программы.

В целом, описанные выше аргументы западной "партии мира" на данный момент публично не поддерживаются и даже прямо отрицаются властями США и большинства стран ЕС. По-прежнему их главным требованием является восстановления территориальной целостности Украины и они против заморозки войны. Также распространено мнение, что с Путиным вообще не о чем нельзя договариваться и открытым остается вопрос готов ли вообще Кремль идти сейчас на компромиссы и перемирие по Украине, либо намерен воевать дальше, чтоб достигнуть своих целей по максимуму.



Тем не менее, судя по обилиям соответствующих публикаций в западных СМИ, позиции "партии мира" на Западе усиливаются. И если ситуация на фронте не изменится в лучшую для Украины сторону эта тенденция, скорее всего, будет укрепляться.