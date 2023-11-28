В последнее время вновь активизировались разговоры о переговорах, перемирии, "корейском сценарии" и окончании войны в Украине. В связи с чем есть вопрос, который часто выносят за скобки – а что по поводу всего этого думает Путин?

Представители украинской власти заявляют, что Кремль обеими руками за "корейский сценарий". И, по утверждению официальных лиц в Киеве, главная стратегия Москвы сейчас – заморозка войны по линии фронта.

"Россия тут же сядет за стол переговоров как только мы ее туда позовём. Им это выгодно", - сказал на прошлой неделе глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.



В то же время в экспертных кругах на Западе и в Украине бытует и другая точка зрения – что Путин как раз не заинтересован в перемирии, так как считает, что время работает на Россию.



А как на самом деле?

Начнем с того, что официально озвучиваемую позицию РФ действительно можно трактовать как готовность к скорейшему прекращению огня и заключению перемирия по линии фронта.



МИД РФ неоднократно заявлял, что Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но только с учетом "реалий на земле" (то есть – захвата РФ украинских территорий). В том же духе высказывался и Путин. Он также поддержал китайский мирный план, который предусматривает немедленное прекращение огня без вывода российских войск из Украины.



Однако тут нужно понимать, что России сейчас никто не предлагает никаких "корейских сценариев". Позиция Украины – переговоров не будет до выхода на границы 1991 года.

Все заявления о том, что Запад якобы склоняет Киев к перемирию, - это пока что лишь сообщения в медиа, как правило, со ссылкой на неназванные источники. И официально их опровергают. Никто из лидеров крупнейших стран Запада и из представителей украинской власти никакого перемирия России не предлагает и на договоренности с ней до вывода войск не соглашается.



Поэтому Москва сейчас может говорить о переговорах все что угодно, понимая, что Киев на них не пойдет. И может делать заявления о своей готовности к ним, чтобы показать, что "мы за мир, а вот Киев против".

Но если представить ситуацию, когда Украина объявит о согласии на немедленное прекращение огня и Запад это поддержит, то какой будет ответ Путина?

На эту гипотетическую пока тему в российской медиа-среде и блогосфере говорят и пишут немало. И в основном преобладают голоса "партии войны до победного конца" - Z-каналы и отдельные политики (например, Дмитрий Медведев) выступают категорически против любых перемирий до полного "сокрушения Украины".

Причем их аргументация, что примечательно, почти совпадает с тезисами украинской "партии войны до границ 1991 года", но только, естественно, с "обратном знаком": "нам не нужен Минск-3", "заморозка войны выгодна Украине, которая получит возможность перевооружиться", "время в войне играет на Россию – РФ усиливается, а Украина слабеет, а потому нужно еще чуть поднажать и победа будет не за горами" и т.д.

Также ещё одним мотивом Кремля не спешить заканчивать войну часто называют ожидания прихода к власти в США Дональда Трампа в расчете на то, что он остановит поддержку Киева.



Но будет ли именно такой позиция Путина, если ему предложат перемирие и переговоры?

В России далеко не все готовы воевать "на истощение". Потому что для РФ санкции, тяжелая война и огромные расходы на нее в любом случае не проходят бесследно. Растет инфляция, идет давление на курс рубля.

На прошлой неделе большой резонанс вызвал пост в телеграм-канале бизнесмена Олега Дерипаски (к настоящему времени уже удаленный), в котором тот предрек очень большие проблемы с бюджетом РФ в следующем году из-за падения мировых цен на сырьевые товары.

Кроме того, настроения в российском народе отнюдь не воинственные. Большинство россиян, как показывает социология, выступают за скорейшее окончания войны на условиях, что уже захваченные территории остаются за РФ (тот самый "корейский сценарий").

По недавнему опросу, 70% россиян поддержат решение Путина остановить войну и лишь 21% против. Населению России ещё можно объяснить, зачем нужно воевать за удержание или даже расширение захваченных территорий (Крым, сухопутный коридор, Донбасс), если Киев не соглашается на перемирие, но будет куда труднее обосновать, почему следует отказаться от предложения Украины по прекращению огня, если таковое последует. Особенно на фоне того, что потери в нынешней войне для России и так рекордные с 1945 года.

Если же война закончится на условиях сохранения контроля Москвы над захваченными украинскими территориями, то Кремль это может представить как грандиозную победу России, с чем, как показывают опросы, большинство населения согласится. Тем более, с имперской и формально-военной точки зрения, это действительно будет победой – завоевание части территории сопредельного государства (другой вопрос – зачем это вообще надо было России и стоило ли оно понесенных жертв).

Наконец, Кремлю трудно будет объяснить отказ от перемирия и странам "глобального Юга". Есть многократно озвученная позиция Китая, который выступает за немедленное прекращение огня (такая же позиция и у других стран - членов БРИКС).

Что касается ожиданий победы Трампа, то, как показал предыдущий опыт его президентства, далеко не факт, что в случае его возвращения в Белый дом политика США по Украине как-то кардинально изменится (это же, кстати, время от времени признают и представители российской власти).

Но в конечном счете если перемирие со стороны Украины все ж таки будет предложено, то главным аргументом для Путина при принятии решения будет, очевидно, военная ситуация на тот момент. Если он оценит как высокие шансы добиться радикального перелома хода войны в пользу РФ, то, скорее всего, от перемирия он откажется или выдвинет очень жесткие его условия. Если же такого перелома просматриваться не будет и станет понятно, что война продолжится и далее в том же тяжелом формате (с продвижением на километр за месяц в лучшем случае) со всеми вытекающими отсюда для России рисками, то, вполне вероятно, реакция на перспективу перемирия в Москве будет совсем иной. Хотя, возможно, Путин и в таком случае попытается помимо перемирия заключить еще и более широкое соглашение о все том же нейтральном статусе Украины.

Но, повторимся, на данный момент это теоретические рассуждения – "корейского сценария" (не говоря уже о чем-то большем) Кремлю пока никто не предлагает. И, как видно по действиям российского руководства, оно и само на это особо не рассчитывает, готовясь к долгой войне. Хотя нельзя на 100% исключать вероятность того, что позиция Украины и западных союзников относительно перемирия и условий окончания войны в будущем изменится под влиянием ситуации на фронте и внутри страны, настроений на Западе и других факторов.