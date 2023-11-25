Запад сделал всё, чтобы президент РФ Владимир Путин победил.

Об этом заявил российский предприниматель-оппозиционер Евгений Чичваркин в эфире радио "Эхо Москвы".

"Смотрите, что собой представляет сейчас Россия. Запад выстроил на полстраны забор, из-за которого (то есть из РФ - Ред.) не выпускают ни людей, ни деньги. Но за этот забор (то есть в РФ - Ред.) закидывают всё время деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. Люди возвращаются и туда же через забор им закидывают бабки. И там за забором, много денег и людей. Ушла IKEA, компании, которые производят мебель, на высоте. Всё хорошо, собственно. Мы проиграли, давайте просто признаем", - сказал он.

Кроме этого Чичваркин заявил, что в РФ перестала существовать оппозиция, а Запад не предпринял никаких меры по реальному ослаблению Путина.

"Запад продолжает платить Путину. У Запада была возможность забрать к себе 300 тысяч российских айтишников, чтоб айти-обескровить Россию. Но они не сделал этого. Они сделали всё, чтоб Путин победил. И он побеждает", - сказал оппозиционер.

Ранее Чичваркин раскритиковал призыв Зеленского закрыть въезд россиянам на Запад.

Мы также сообщали, что Чичваркин заявил о своём разочаровании в политике украинских властей.