Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что считает не очень вероятным сценарий, по которому в результате войны Украина выйдет на границы 1991 года, а Россия будет демилитаризована, покается и начнёт выплачивать репарации.

Об этом Чичваркин сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению россиянина, даже выход на линию 24 февраля 2022 года остается под вопросом.

Но, как считает российский бизнесмен, даже в таком случае для Украины это может стать победой, если будет "перезагружено" государство, уничтожена коррупция и Украина станет очень успешной страной.

При этом Чичваркин сказал, что понимает, что это "очень непопулярный ответ, меня могут потом не пустить в Украину".

Напомним, еще в начале войны Евгений Чичваркин заявил, что санкции, которые западные страны ввели против Москвы после начала российского вторжения в Украину, не слишком болезненны для РФ и президента России Владимира Путина.

Ранее мы писали, что Евгений Чичваркин раскритиковал призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть въезд россиянам на запад.