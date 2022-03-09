Российский эмигрант-оппозиционер Евгений Чичваркин заявил, что санкции, которые западные страны ввели против Москвы после начала российского вторжения в Украину, не слишком болезненны для РФ и Владимира Путина.

Об этом Чичваркин рассказал в интервью для украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Хочу напомнить, что "Газпромбанк" получает деньги за газ каждый день...где санкции?..."Газпромбанк" работает, он не под санкциями. И SWIFTего не будет касаться, и SWIFT вообще никто не трогал", - сказал оппозиционер.

Напомним, 2 марта Евросоюз решил отключить 7 банков России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. "Газпромбанк" в санкционный список не вошел.

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