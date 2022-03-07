Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил планируемую на четверг, 10 марта, встречу с министром иностранных дел России и заявил, что настроен на серьезный разговор с Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 7 марта.

"Еще раз хочу подчеркнуть, если господин Лавров настроен на серьезный предметный разговор, то я к нему тоже готов", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Киев давно хочет прямого разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского МИД собирается сказать об этом Лаврову.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 7 марта, в Беловежской Пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Также мы писали, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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