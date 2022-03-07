В Беловежской Пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной, сообщили в посольстве Российской Федерации в Белоруссии. Делегация Украины покинула Беловежскую Пущу на вертолетах.

Переговоры продолжались около трёх часов. Они должны были стартовать в 16:00 по киевскому времени, но была задержка из-за сложной логистики украинской делегации.

Переговоры закончились в 19:50 по Киеву, сообщает посольство РФ в Белоруссии.

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Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.