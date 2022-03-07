Завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Беловежской Пуще
В Беловежской Пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной, сообщили в посольстве Российской Федерации в Белоруссии. Делегация Украины покинула Беловежскую Пущу на вертолетах.
Переговоры продолжались около трёх часов. Они должны были стартовать в 16:00 по киевскому времени, но была задержка из-за сложной логистики украинской делегации.
Переговоры закончились в 19:50 по Киеву, сообщает посольство РФ в Белоруссии.
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