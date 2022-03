Военная обстановка в Украине за последние 24 часа существенно не изменилась, потому что войска армии России вошли в оперативную паузу. Институт изучения войны в ночь на 7 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

Об этом сказано в сообщении организации в Facebook.

"Российские силы продолжают собираться для возобновления наступательных операций к востоку и западу от Киева, западу от Харькова и в направлении Николаев-Одесса, но еще не начали новые крупномасштабные наземные атаки. Россия усилила воздушные и артиллерийско-ракетные обстрелы гражданских позиций и инфраструктуры, включая известные коридоры эвакуации", говорится в сообщении.

"Украинские силы провели вторую контратаку за два дня, на этот раз под Мариуполем. Украинские ВВС и силы ПВО продолжают действовать, нанося урон наземным войскам России и срывая российские воздушные и ракетные операции", сообщает Institute for the Study of War.

Согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российская армия копит силы для штурма Киева и ведет наступление на Запорожье.

