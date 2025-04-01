Россия недовольна подходом президента США Дональда Трампа к завершению войны в Украине.

Критику в его адрес высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ.

"В позиции США по Украине сейчас начисто отсутствует требование решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это надо преодолевать. Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона по Украине, но не может принимать их просто как есть", - заявил Рябков.

Напомним, что РФ выдвинула частичное снятие санкций условием для реализации договоренности о перемирии в Черном море. Кроме того, Москва требует гарантии нейтрального статуса Украины, а также изменения внутренней политики страны, называя стремление Киева в НАТО и внутриполитический курс "первопричиной конфликта".

Кроме того, Владимир Путин заявлял о возможности ввести в Украине внешнюю администрацию. Трамп раскритиковал это предложение.

Одновременно он пригрозил "большими проблемами" и президенту Владимиру Зеленскому. Также Трамп зверил, что Украина не будет членом НАТО, согласившись с тем, что курс в Альянс был одной из причин начала войны.

Подробнее эти заявления Трампа мы разбирали в отдельном материале.