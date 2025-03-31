Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки о недрах. Также глава Белого дома добавил, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Об этом Трамп сказал в комментарии журналистам.

""И, кстати, думаю, Зеленский сейчас пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Если он это сделает... Сейчас он говорит: "Ну, знаете, я хочу пересмотреть условия". Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен им стать. Он это понимает. Так что если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы", - заявил американский президент.

Ранее украинский президент раскритиковал предложенный США новый проект редкоземельной сделки.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Киев будет добиваться от Вашингтона дополнительных инвестиций в рамках соглашения о недрах.

Зачем Трамп предложил Зеленскому сравнимую с репарациями жесткую сделку о недрах, мы анализировали в отдельном материале.

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