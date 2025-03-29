"Новая сделка о недрах выглядит как предложение, от которого следует отказаться", - такой основной рефрен комментариев украинских спикеров и западных СМИ относительно проекта соглашения по разработке полезных ископаемых, предложенного американцами Киеву.

Оно действительно крайне жесткое в отношении Украины, особенно, если сравнивать с довольно абстрактным соглашением, подписание которого сорвалось 28 февраля из-за перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме.

По новому проекту создается Фонд реконструкции под управлением американцев, куда будут передаваться доходы от разработки полезных ископаемых в Украине. У этого же фонда будет право "первой ночи" на разработку месторождений и на осуществление новых инфраструктурных проектов.

При этом американцы в этот фонд не вносят ни копейки. Их взносом считается уже оказанная Украине помощь США, фактически таким образом оформляемая "задним числом" как кредит (хотя и выдавалась она в виде грантов).

"Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", - сказал Washington Post один из украинских чиновников.

Реакция Зеленского на проект сделки также негативная. Он заявил, что не будет признавать уже оказанную Украине американскую помощь в качестве кредита.

Возникает вопрос - зачем Трамп предложил жесткий проект договора, который, выглядит столь подчеркнуто унизительно для Киева?

Обсуждается несколько версий.

1. Это стартовая позиция для последующих торгов. То есть, Трамп изначально просит много, но затем, в процессе обсуждения, готов отступить, чтоб получить выгодную сделку, которая для США будет все равно лучше, чем то, что предполагалось заключить в феврале. Верна эта версия или нет станет понятно уже совсем скоро исходя из реакции Вашингтона на встречные предложения Киева.

2. Трамп намерен настаивать на подписании договора в его нынешнем виде или в близкой к нему редакции, соглашаясь разве что на минимальные уступки. В таком случае перед Зеленским будет выбор - подписать договор, продавив Раду на его ратификацию, что будет для него равносильно политическому самоубийству.

Либо отвергнуть его с риском получить новый конфликт с США и прекращение всякой военной помощи со стороны Вашингтона. А, возможно, и более жесткие меры принуждения в виде санкций и уголовных дел против ближайшего окружения.

И хоть пока Зеленский дает понять, что договор неприемлем, но останется ли он на этой позиции и далее вопрос открытый. Ответ не него, с одной стороны, зависит от силы и форм "принуждения к подписи", которое может применить Трамп в отношении Зеленского (а также "пряников", которые он ему может дать или пообещать).

А с другой стороны, от готовности, возможностей и желания Европы оказать Киеву в данной ситуации полную и максимальную поддержку, фактически став на его сторону в противостоянии с Трампом.

Однако в том, что позиция европейцев будет именно такой есть определенные сомнения (подробнее об этом мы писали в отдельном материале).

Зеленский, правда, может пытаться маневрировать или тянуть время. Либо же, например, предложить подписать сделку с условием, что оно вступит в силу с момента подписания мирного соглашения по завершению войны, которое неизвестно когда будет.

Но не факт, что на это пойдет Трамп.

3. Предложение было выдвинуто в расчете на то, что Зеленский от него откажется. В таком случае у Трампа появляется предлог прекратить военную помощь (или, как минимум, не утверждать новые ее объёмы после того, как закончится оружие из пакетов, утверждённых при Байдене), занять более жесткую позицию в отношении Украины в рамках переговорного процесса по завершению войны, а также ускорить восстановление отношений с РФ, отвязав этот процесс от мирного урегулирования в Украине (например, по отмене санкций).

Все это может сильно ослабить переговорную позицию Украины и, со временем, Зеленский может согласиться и на сделку по недрам, и на значительны уступки по условиям мирных договоренностей с РФ. Либо он будет вынужден уйти, чтоб все эти договоренности и сделки подписал кто-то другой.

Впрочем, данная версия верна только если допустить, что Вашингтон уже решил в любом случае идти на масштабное восстановление отношений с РФ, а потому и предлагает Киеву жесткую сделку, с заранее прогнозируемым отказом Зеленского ее подписать, для создания повода начать движение по обозначенным выше направлениям.

Но, повторимся, откажется ли Зеленский подписывать сделку или нет пока с уверенностью в 100% сказать нельзя. Вероятность отказа, безусловно, велика, но окончательное решение будет зависеть от силы "аргументации" Трампа и от позиции Европы.