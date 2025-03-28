На фоне взаимных обвинений Украины и России в нарушении энергетического перемирия, вновь превалирует точка зрения, что переговоры по мирному урегулированию зашли в тупик.

И видимых движений действительно не происходит. Очередной раунд вообще непонятно когда будет.

Однако, эта пауза не означает, что процесс полностью остановился.

Пауза связана с конкретным и, на данный момент, ключевым пунктом – условиями РФ по прекращению огня на Черном море, которые включают в себя снятие санкций против российского сельскохозяйственного экспорта. Причем речь идет об отмене не только американских санкций, но и о европейских (по подключению Россельхозбанка к Swift).

Как мы уже писали, реализация "черноморской сделки" (прекращение огня на море в обмен на снятие санкций) станет репетицией более глобального соглашения по полному прекращению огня в Украине и завершению войны. Но для этого нужно, чтоб репетиция прошла успешно.

Из США категорического "нет" на российские условия не прозвучало. В Европе заявляют, что пока никаких санкций снимать не намерены.

Однако, судя по заявлениям из Вашингтона, определенная работа с европейцами по этому направлению будет проводиться, если уже не проводится.

"Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько потребуется. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", - сказал госсекретарь Рубио.

А вице-президент Вэнс сегодня заявил, что черноморская сделка близка к реализации.

Пока из Европы по поводу снятия санкций звучит слово "нет". Но будет ли оно звучать и дальше – неизвестно.

Готов ли ЕС пойти на снятие сельхозсанкций для запуска переговорного процесса и сможет ли (и захочет ли) Трамп к этому побудить европейцев – сейчас ключевой вопрос, о чем пишет и западная пресса.

В Европе нет единства. В то время как Макрон и Стармер пытаются создать "коалицию желающих" для отправки войск в Украину, другие страны (и это не только Венгрия со Словакией, но и, например, Италия) выступают за взаимодействие с Трампом по вопросу мирного урегулирования в Украине.

Впрочем, даже позиция Парижа и Лондона не является до конца определенной. С одной стороны, идут жесткие заявления о намерении послать солдат в Украину даже без согласия РФ (и Зеленский уже даже анонсировал встречу "в узком кругу" стран, которые готовы ввести контингент).

С другой стороны – сигналы в западных медиа, что без гарантий безопасности от США французы и англичане (не говоря уже обо остальных) войска отправлять не хотят. Плюс к этому значительные финансовые проблемы в обоих странах. И, к тому же, в целом напряженная экономическая ситуация в ЕС. Особенно на фоне грядущего введения Трампом пошлин на импорт автомобилей и прочих аспектов торговой войны.

Готова ли Европа в такой ситуации идти на конфронтацию в Трампом и придерживается кардинально иной позиции по войне в Украине, чем президент США и пытаться создать вместе с Зеленским "антитрампистскую" коалицию – вопрос открытый (также как и готовность самого Зеленского в такой коалиции участвовать).

К тому же, если Европа не будет участвовать в переговорном процессе между США и РФ по отмене санкций, то это усилит вероятность двусторонних договоренностей между Россией и США с дальнейшим самоустранением последних от украинского вопроса. Что также не выгодно ЕС.

Другими словами, определяющим фактором по Украине в ближайшее время может стать переговоры США и Европы касательно и санкций, и многого другого.