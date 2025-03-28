Владимир Зеленский объявил о проведении встречи с представителями стран, "которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины".

Об этом верховный главнокомандующий сообщил в ходе краткого интервью журналистам.

"Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник", – пояснил Зеленский.

Встреча состоится в течение недели.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что не признает долгом перед США военную помощь Вашингтона, предоставленную при правлении Джо Байдена.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал обсуждение планов прекращения огня при участиии британцев, французов и немцев.

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