Украинская сторона по официальным каналам получила от США новый проект соглашения о полезных ископаемых. Он значительно отличается от предыдущей рамочной договоренности: в нем появились детали, которые стороны ранее отвергали.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на сегодняшнем брифинге.

"Официальная украинская сторона, а именно Кабмин и Офис президента Украины, сегодня нотой официально получили вариант или предложение от США. Это важно. Не когда-то, а сегодня", – сказал президент.

По его словам, новая версия договора требует тщательной юридической проверки.

"Это соглашение нужно сравнить, то ли это соглашение. Я хочу, чтобы мы получили конкретную рецензию юристов на самом высоком уровне", – заявил Зеленский.

Также он сказал, что категорически отказывается считать военную помощь от США долгом.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", - подчеркнул он.

Напомним, фактически новый проект сделки о недрах оформляет уже оказанную Украине помощь в качестве долга, который включается в уставной капитал создаваемого фонда для управления украинскими ресурсами, куда Украина будет вносить доходы от добычи полезных ископаемых.

Западные СМИ пишут, что сделка превратит Украину в вассальное государство США.