Новый проект соглашения Украины и США о недрах, который подготовили у Дональда Трампа, ставит под полный контроль американцев все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По информации агентства, администрация Трампа требует "права первого предложения" на инвестиции в такие проекты, как автомобильные и железные дороги, порты, шахты, добыча нефти и газа, а также критически важных полезных ископаемых. Это означает "беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы".

Также соглашение предоставит США "право первого требования" на прибыль, перечисляемую в специальный фонд реконструкции, который будет контролировать Вашингтон: от него из пяти членов совета директоров будут три человека.

Украинское правительство должно будет отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов. США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока их инвестиции не окупятся. Какова сумма этих инвестиций, не указано, хотя раньше Трамп говорил, что Америка потратила на Украину 300 миллиардов долларов, а Киев с этой цифрой не согласился.

При этом Киеву будет запрещено предлагать отклоненные фондом проекты другим сторонам с "существенно лучшими" условиями в течение как минимум года.

Кроме того, у США будет "право первой ночи" при покупке таких категорий украинских товаров, как металлы, минералы, нефть и газ раньше других стран - независимо от того, финансирует ли фонд этот проект.

Сделка, не имеющая временных рамок, также запрещает Киеву продавать важнейшие минералы странам, которые являются "стратегическими конкурентами" США.

При этом США рассматривают все средства и товары, предоставленные Украине после начала полномасштабной войны, как свой вклад в этот фонд.

По сути это означает, что администрация Трампа заставит Украину оплатить всю военную и экономическую поддержку, оказанную США с 2022 года, прежде чем Киев получит какие-либо поступления из фонда.

Информация Bloomberg подтверждает ранее опубликованные нардепом Ярославом Железняком данные о проекте сделки. Правда, тот утверждал, что он затронет не только будущие, но и существующие проекты.

Мы разбирались, что такая сделка может принести Украине и Владимиру Зеленскому.