Конечная версия соглашения с Вашингтоном о недрах еще не была предложена, представители США постоянно вносят в документ поправки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже по результатам встречи с европейскими лидерами.

По его словам, вообще существует "много таких договоров" о полезных ископаемых.

"Поэтому я бы хотел относиться к этому не теоретически, а практически. Мы действуем сдержанно, не нервничаем, хотим посмотреть на нее. Именно о заключении говорить рано. Важно, что Украина за сотрудничество с США, поэтому мы ежедневно действуем конструктивно. Юристы посмотрят: если есть вещи нормальные – будем поддерживать, если есть вопросы – они всегда находят ответы", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы США думали, будто Киев против соглашения о недрах.

"Мы не хотим побуждать США останавливать помощь Украине. Или остановку разведданных", – подытожил он.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессант в эфире телеканала Fox News заявил, что Украина и Соединённые Штаты близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.

Между тем народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в новом предложении США условия для Украины стали гораздо хуже. Подробнее об этом и последствиях отказа или затягивания сделки Украиной мы писали в отдельном материале.